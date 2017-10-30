القوات الإماراتية

المصدر:
  • أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن
التاريخ:
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وصول القوات الإماراتية إلى عدن جاء في لحظة تاريخية فاصلة

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