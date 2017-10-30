الحوثي وصالح

المصدر:
  • عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن
التاريخ:
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ميليشيات الحوثي وصالح تنشر الجهل وتعسكر المجتمع وتدمر النظام الصحي

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