الإجراءات التي تتخذها سلطات إقليم كتالونيا وبرلمانه استهزاء بالديمقراطية
-
العابثون بالأرقام
على جدار مقهى قديم في بلدة فرنسية جميلة وُضِعَت لوحة تحمل حكمة، تختصر الآلاف من كتب الإدارة والتطوير وأسباب النجاحات والإخفاقات..
-
اعترافات بن جاسم
حازت قطر بجدارة على وسم أحمر يحمل شعار خطر الموت كتلك الشعارات التي نراها على مولدات الكهرباء والتي تنذر بالخطر الشديد سواء..
-
كوميديا سوداء
لم يعد هناك كلمات جديدة، يمكن أن تضاف لوصف حال اتحادنا لكرة القدم، فالكلمات انتهت وهو لا يزال يسير في الطرق نفسها الخاطئة..
-
رأس الأفعى يبخ سمومه
خروج «رأس الأفعى» وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على وسائل الإعلام القطرية وحديثه المسموم، الذي يدين..
-
أوهام الزعامة
هناك قادة يأخذون بلادهم نحو المستقبل، وهناك قادة يعودون ببلادهم إلى الماضي، الأول يجلب الخير والفخر لشعبه، والآخر يدمر إنسانية..
-
الدوحة اختارت طريقها
قطر، بفعل سياساتها وتصرفاتها، أصبحت تهدد إنجازات مجلس التعاون الخليجي، وهي لم تكتفِ بتهديد أمن دول الخليج العربي
-
صدام: يا أبا أحمد عدي أتعبني أرجوك أن تعقّله
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا
-
الصحة النفسية.. تحدٍ للذات
نحو 70 % من المصابين بأمراض نفسية لا يسعون للحصول على المساعدة، لكن الدعم المجتمعي للصحة النفسية يمكن أن يساعد نحو التغيير..
-
ذخيرة الإمارات
إذا كان العلم والمعرفة هما سلاح الإمارات، فإن ما يكتسبه أبناؤنا من مهارات وخبرات، هو الذخيرة الحية التي نذخّر بها هذا السلاح..
-
اليمن و«داعش» وقوائم مموّلي الإرهاب
جاء تحرك المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في توقيت لافت في تزامنه مع هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وحيث..