استهزاء بالديمقراطية

المصدر:
  • ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا
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الإجراءات التي تتخذها سلطات إقليم كتالونيا وبرلمانه استهزاء بالديمقراطية

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