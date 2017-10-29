ألمانيا

المصدر:
  • شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية
التاريخ:
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ألمانيا لا تعترف بإعلان كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا من جانب واحد

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