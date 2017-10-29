كتالونيا

المصدر:
  • جان إيف لو ديران وزير الخارجية الفرنسي
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باريس لا تعترف باستقلال كتالونيا عن إسبانيا وحوارنا فقط مع مدريد حصراً

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