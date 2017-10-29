استقلال كتالونيا

المصدر:
  • تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا
التاريخ:
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بريطانيا لا تعترف ولن تعترف في المستقبل باستقلال كتالونيا من جانب واحد

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