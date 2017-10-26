تجاوزات إيران

المصدر:
  • دونالد ترامب الرئيس الأميركي
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إيران أهم ممولي المنظمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وطالبان وتنظيمات أخرى.

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