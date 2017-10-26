إيران تلعب دوراً مؤذياً في لبنان ومدمراً في سوريا.
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«مصر».. أبداً لن تنكسر
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ مِصْرَ، فَاتَّخِذُوا فِيهَا جُنْدًا كَثِيفًا، فَذَلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ»..
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انتخابات الكونغرس ستحدد مصير ترامب
تتزايد التساؤلات داخل الولايات المتّحدة عن مدى إمكان عزل دونالد ترامب عن منصب الرئاسة قبل نهاية فترة حكمه الدستورية..
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دمج الأندية والصالح العام
مما لا شك فيه أن أي قرار حكومي يصدر في دولتنا الحبيبة على المستوى الاتحادي والمحلي تكون فيه سعادة الإنسان بغض النظر إن كان..
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المسربون يؤجلون القمـة
قلت لكم في الأسبوع الماضي إن القمة الدورية لمجلس التعاون الخليجي لن تنعقد قبل أن يعلن أمير قطر على الملأ موافقته على مطالب..
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المسيرة تنطلق والإرهاب يعوي
في الوقت الذي يستمر فيه النظام القطري على عناده ونهجه في دعم الإرهاب وإطلاق إعلامه المأجور والمشبوه لنشر ادعاءاته الباطلة..
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روسيا البريئة
قلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سوريا، إنه يخشى أن تؤدي مناطق خفض التصعيد إلى التقسيم، ويتمنى أن يتم تجنب ذلك..
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أهم من «الدوون»
أستميح المدريديين وعشاق الريال ومحبي «الدوون» عذراً، فلن أتحدث في هذه الزاوية اليوم، عن فوز البرتغالي كريستانو رونالدو بالجائزة..
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التطرف الديني.. أسبابه وتداعياته
التطرف الديني هو الظلام الأسود الذي يسود العالم اليوم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتطرف الديني موجود في كل
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لكي يعود العراق
يتلمس العراق طريق العودة إلى محيطه العربي، بعد سنين من الجفاء والجفاف الذي فرضه الدور الأميركي الإيراني المزدوج. لكل منهما..
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الإسلام دين السلام
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،