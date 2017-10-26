إيران

المصدر:
  • عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
التاريخ:
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إيران تلعب دوراً مؤذياً في لبنان ومدمراً في سوريا.

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