السلوك الإيراني

المصدر:
  • د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
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هل نجحت الدبلوماسية والتواصل في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي.

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