صلب قادة قطر

المصدر:
  • سعود القحطاني - مستشار في الديوان الملكي السعودي
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في حال أي جريمة حرب ضد أهلنا في قطر سيتم صلب قادة قطر

 

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