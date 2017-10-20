قرارات سحب الجنسية دلائل ضد النظام القطري أمام القضاء الدولي
قرارات سحب الجنسية دلائل ضد النظام القطري أمام القضاء الدولي
تحظى دولة الإمارات، ولله الحمد، بسمعة طيبة في أنحاء العالم، بفضل سياستها الحكيمة وقادتها المخلصين، وقد ساهمت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله..
تنبه الكثيرون لدور حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد تقرير الأمم المتحدة الذي لم ينصف التحالف العربي، باعتماده تقارير صادرة..
تيقن تنظيم الحمدين في قطر أخيراً من فشل رهانه على صمت الشعب القطري وتحمله السياسات المدمرة الإرهابية التي يمارسها هذا
بكل الحفاوة والتقدير والاحترام استقبلنا من مكتب العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات عدد من قيادات وأفراد شرطة دبي في المطار.
يحدث أن يقرر أحدنا أمراً في لحظة قوة ربما، وقد يقرر في لحظة ضعف أو غضب، في النهاية فإن هذا (الأحدنا) يشعر بأن ضوء نيزك
أهذا السؤال ليس خاصاً، بل أنقله نيابة عن أعداد كبيرة من الناس، اعتبروني وسيطاً متطوعاً يبحث عن إجابة يقدمها لكل المتسائلين..
لايزال صوت المغني الراحل طلال مدّاح يتردد في أذني، وهو يشدو بالقصيدة المشهورة عند الصغير والكبير والعالم والجاهل..
التزامن في الاستفتاء بغية الانفصال في كتالونيا الإسبانية وكردستان العراقية يسمح بتسليط الضوء على المشتركات والفوارق
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
قبل فترة قريبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الإمارات لو توقفت عند نشأتها في العام 1971 حتى يستتب أمن