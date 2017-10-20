نفور من نظام الدوحة

المصدر:
  • علي الدهنيم - ضابط سابق في المخابرات القطرية
التاريخ:
طباعة Email

هناك حالة غليان واسعة في الشارع القطري ونفور من نظام الدوحة الفاشي

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon