إلغاء الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل أمر وارد.
تحظى دولة الإمارات، ولله الحمد، بسمعة طيبة في أنحاء العالم، بفضل سياستها الحكيمة وقادتها المخلصين، وقد ساهمت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله..
بين قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله..
التحديات تصنع المعجزات، فما بالك بالتحدي المبتكر الذي يغير واقع الحال ويكتب صفحات جديدة لتاريخ مشرق!
أهذا السؤال ليس خاصاً، بل أنقله نيابة عن أعداد كبيرة من الناس، اعتبروني وسيطاً متطوعاً يبحث عن إجابة يقدمها لكل المتسائلين..
مجزرة مقديشيو لم تلفت أنظار إعلامنا العربي، تعاملنا معها وكأنها حدث لا يستحق المتابعة والتحليل والتفسير، 300 جثة متفحمة انتشلت..
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
عرفت دولة الإمارات الخدمات الإلكترونية منذ قرابة عقدين، وتطورت هذه الخدمات بشكل ملحوظ وسريع لتواكب الإنجازات العملاقة في..
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الجديدة في غالبية المجتمعات،