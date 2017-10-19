الاتفاق النووي

ظهر في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الجواب_في_الداخل يتبع عبارة أنا.. من أنا؟ والغريب أن هذا الوسم انتشر في بعض الأماكن العامة في دولة الإمارات في منحوتات بيضاء ثلاثية الأبعاد منها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.