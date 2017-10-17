جماعة الحوثي قرارها لن يكون بيدها وسيظل مرتهناً لدى طهران
كنا نحتفل في ندوة الثقافة والعلوم، الأسبوع الماضي، بتأهل منتخب مصر وصعوده إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها عام 2018 ..
جاء الإعلان عن يوم عربي للأسرة، ليجسد الدور المهم الذي تسهم به الأسرة في حياة المجتمع، أي مجتمع، باعتبارها النواة التي
إيران دولة هشة، مهزوزة، تنفخ نفسها عبر الحملات الدعائية، وتصدق أكاذيبها، وتعتقد فعلاً أنها قوة يجب أن يهابها العالم..
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
لم تستطع اللغات التي يتحدثها الإنسان أن تصل إلى ابتكارها الذي اصطلح على تسميته بالحقول الدلالية semantic field إلا في العصر..
نشر الباحث المشارك في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، سعيد عكاشة، الثلاثاء الماضي 10 أكتوبر 2017، مقالاً مطولاً يناقش..
رد وزير خارجية إيران على سؤال بشأن توسع بلاده في تنمية قدراتها الصاروخية بمحاضرة طويلة عن حربها مع العراق التي استمرت ثمانية..
الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، بل هي العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، فالمجتمعات مهما كان حجمها، تبدأ بالفرد
لا يمكن لأمة أن تنهض وترقى إلا بسواعد شبابها، وهذا هو النهج الذي انتهجته دولة الإمارات الفتية الشابة منذ تأسيسها، حيث أعطت..
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب