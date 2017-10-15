حركة الملاحة

المصدر:
  • دونالد ترامب الرئيس الأميركي
التاريخ:
طباعة Email

النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon