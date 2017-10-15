الدول الداعمة للإرهاب

المصدر:
  • نيكي هايلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة
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إيران تتصدر قائمة الدول الداعمة للإرهاب في العالم.

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