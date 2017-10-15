إيران تتصدر قائمة الدول الداعمة للإرهاب في العالم.
التاريخ يخفي أحياناً بعض التفاصيل وأحياناً أخرى لا يلتفت إليها، قد يكون بعضها مهماً فيلحظها المدققون المتخصصون، الذين يزعجهم..
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أحد حواراته الصحفية «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد، يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته وحرصه على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها، رحمه الله..
من الواضح أن تنظيم الحمدين الذي يعمل في الخفاء ويوجه كل الأمور في الدوحة، قد عقد العزم على مواصلة الكبر والعناد وعدم
من مِنح الله الجليلة علينا في هذه الدولة المباركة أن مجتمعنا يتصف بكونه مجتمعاً تحكمه القيم..
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
يروي لنا التاريخ وتشير شواهد الواقع أن الشعوب والدول على حالتين، أولهما عاجزة عن الإمساك بالحاضر أو التعامل معه والسير ..
يا أم الشهيد نفدت كلمات المواساة، وما عاد البكاء يواسينا، وجفّ الريق.. أيّ قلب لكِ! أية عينين! أبكيتِ جيشاً، وأصحاباً،
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، بل هي العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، فالمجتمعات مهما كان حجمها، تبدأ بالفرد
جاء الإعلان عن يوم عربي للأسرة، ليجسد الدور المهم الذي تسهم به الأسرة في حياة المجتمع، أي مجتمع، باعتبارها النواة التي