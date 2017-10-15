سياسات إيران العدوانية

المصدر:
  • سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
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معالجة أزمتي اليمن وسوريا تتطلب توقف إيران عن سياساتها العدوانية

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