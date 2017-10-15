أطماع إيران التوسعية

المصدر:
  • عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني
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ندعو المجتمع الدولي إلى كبح أطماع إيران التوسعية وغير المشروعة.

 

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