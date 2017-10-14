العبث القطري مستمر

المصدر:
  • د. أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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تدشين قطر موقعاً بـ«الإنجليزية» ضد الإمارات بعثرة للمال ولن ينفعها في أزمتها.

 

 

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