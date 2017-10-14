العبث القطري مستمر

تدشين قطر موقعاً بـ«الإنجليزية» ضد الإمارات بعثرة للمال ولن ينفعها في أزمتها.
تدشين قطر موقعاً بـ«الإنجليزية» ضد الإمارات بعثرة للمال ولن ينفعها في أزمتها.
من الواضح أن تنظيم الحمدين الذي يعمل في الخفاء ويوجه كل الأمور في الدوحة، قد عقد العزم على مواصلة الكبر والعناد وعدم
تضم دولة الإمارات كغيرها من دول العالم قطاعاً تعليمياً خاصاً واسع الخيارات والمستويات، وهو قطاع ذو خصوصية مختلفة ربما،
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أحد حواراته الصحفية «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد، يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته وحرصه على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها، رحمه الله..
جاء الإعلان عن يوم عربي للأسرة، ليجسد الدور المهم الذي تسهم به الأسرة في حياة المجتمع، أي مجتمع، باعتبارها النواة التي
في هذه الأيام، تتجه أنظار العالم نحو أبوظبي، حيث تعمل فرق العمل بأقصى طاقتها لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
تظن الدوحة أن كل خطيئة فعلتها من الممكن اتهام الآخرين بها، وأنها بإمكانها تعميم خطاياها على غيرها بحثاً عن البراءة وعن
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية بالخروج من اتفاقية باريس المناخية حيث سبق أن زج نفسه قبل سنوات في
لا يخفى على أحد الدور المشبوه الذي لعبه تنظيم الحمدين في الدول العربية التي شهدت ما سمي بـ«الربيع العربي» وكم أنفقت قطر