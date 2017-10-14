الشعب القطري مرتبط بدول الخليج المقاطعة للدوحة

المصدر:
  • حمد المري - معارض قطري
التاريخ:
طباعة Email

الشعب القطري مرتبط ارتباطاً تاماً بدول الخليج المقاطعة للدوحة من جميع النواحي.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon