شق الصف العربي

المصدر:
  • محمد المعرفي - نائب في البرلمان البحريني
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قطر تعمل على شق الصف العربي والاستعانة بالعدو الخارجي وتمجيده.

 

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