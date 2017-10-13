المعارضة القطرية تنتفض

ما نتطلع إليه في قطر الجديدة وطن بلا تنظيم الحمدين وبلا مرتزقة
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أحد حواراته الصحفية «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد، يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته وحرصه على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها، رحمه الله..
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
لا يخفى على أحد الدور المشبوه الذي لعبه تنظيم الحمدين في الدول العربية التي شهدت ما سمي بـ«الربيع العربي» وكم أنفقت قطر
تظن الدوحة أن كل خطيئة فعلتها من الممكن اتهام الآخرين بها، وأنها بإمكانها تعميم خطاياها على غيرها بحثاً عن البراءة وعن
من أهم أسباب الرقي الحضاري ومقومات النهضة الحقيقية: التمسك بالأخلاق الفاضلة، سواء على المستوى الفردي أو الأسري أو
تضع حكومة الإمارات نصب أعينها مهمة السير قدماً نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 والعمل على تنفيذ مئوية الإمارات 2071 وتنفيذ استراتيجيات..
يا أم الشهيد نفدت كلمات المواساة، وما عاد البكاء يواسينا، وجفّ الريق.. أيّ قلب لكِ! أية عينين! أبكيتِ جيشاً، وأصحاباً،
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
يشهد المجتمع الأميركي الآن صراعاً مهمّاً حول كيفيّة رؤية مستقبل أميركا وحول الاتّجاه الذي سيسير نحوه هذا المجتمع، وهو الذي..
ما من عاقل يتصور أن تتفوق مؤسسة على نظيراتها من دون أن يتحلى أفرادها بالحد الأدنى من المهارات الفردية..