المعارضة القطرية تنتفض

المصدر:
  • سلطان بن سحيم آل ثان - معارض قطري
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ما نتطلع إليه في قطر الجديدة وطن بلا تنظيم الحمدين وبلا مرتزقة

 

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