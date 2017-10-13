علاقات النظام القطري المشبوهة

المصدر:
  • علي الدهنيم - ضابط سابق في المخابرات القطرية
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الشعب القطري يدرك جيداً علاقات النظام القطري المشبوهة مع الجانب الإسرائيلي

 

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