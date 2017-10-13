علاقات النظام القطري المشبوهة

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أحد حواراته الصحفية «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد، يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته وحرصه على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها، رحمه الله..
ظهر في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الجواب_في_الداخل يتبع عبارة أنا.. من أنا؟ والغريب أن هذا الوسم انتشر في بعض الأماكن العامة في دولة الإمارات في منحوتات بيضاء ثلاثية الأبعاد منها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.
ذكرت دراسة بريطانية أن ساعات العمل الطويلة لا تعني أبدا إنتاجية أكبر من الموظفين، لافتة إلى أنهم يمضون معظم ساعات العمل في تصفح مواقع التواصل والقيام بأنشطة لا علاقة لها بالعمل، مما يعني أنه من الأفضل تقليل عدد الساعات المطلوبة منهم.