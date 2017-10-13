خطورة طهران على الدوحة

المصدر:
  • خالد الهيل - الناطق باسم المعارضة القطرية
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خطورة طهران على الدوحة أكبر من هواجس قطر من دول الخليج

 

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