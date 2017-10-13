جرائم ضد الإنسانية

المصدر:
  • د. حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
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قرارات سحب الجنسية في قطر شكل من أشكال التمييز وجرائم ضد الإنسانية

 

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