جهودنا الدبلوماسية

المصدر:
  • ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي
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سنواصل جهودنا الدبلوماسية مع كوريا الشمالية والحل العسكري مازال مطروحاً

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