الخطاب العسكري

المصدر:
  • فلاديمير بوتين رئيس روسيا
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تصعيد الخطاب العسكري بشأن كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مدمر

 

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