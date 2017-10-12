الجيش الأميركي

المصدر:
  • جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي
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على الجيش الأميركي أن يكون مستعداً للحل العسكري ضد كوريا الشمالية

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