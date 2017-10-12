على الجيش الأميركي أن يكون مستعداً للحل العسكري ضد كوريا الشمالية
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أحد حواراته الصحفية «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد، يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته وحرصه على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها، رحمه الله..
في كواليس كردستان العليا تدور همسات بين الأتباع، حيث غالبيتهم لا يعرفون الأسباب الفعلية التي جعلت مسعود برزاني يتخذ خطوة..
لم يكن مفاجئاً للمراقب السياسي إطلاق دولة الإمارات، شعار (معاً للأبد) احتفاءً بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية السابع..
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
ما حدث اليومين الماضيين، في قاهرة المعز، ذكرنا بالفترة الذهبية من عمر «أم الدنيا»، حيث يقول رجالنا القدامى، ومنهم الأخ الفاضل..
لا شك أن كل شجرة تستحق الاحترام، فهي المانحة بفضلها علينا ثمراً وظلاً ودفئاً.. لكن الغريب أن الشجرة العتيقة تحديداً، إن جلسنا..
كان اليابانيون الذين يعدون أكثر شعوب العالم تهذيباً، قبل العام 1945 أي حتى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، شعباً..
يروي لنا التاريخ وتشير شواهد الواقع أن الشعوب والدول على حالتين، أولهما عاجزة عن الإمساك بالحاضر أو التعامل معه والسير ..
يعرف التقميش في اللغة بأنه الجمع من هنا وهناك. فيكون التقميش في الكتابة التفصيل واللصق كما تقول عامة العرب، والكاتب القمّاش..
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،