تصاعد أزمة كوريا الشمالية

المصدر:
  • دونالد ترامب الرئيس الأميركي
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أبدى نظام كوريا الشمالية ازدراءه بجيرانه وبأدنى معايير السلوك الدولي

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