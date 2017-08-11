أساس لخروجها من أزمتها

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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تعامل قطر مع ملف تدخلها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها أساس لخروجها من أزمتها.

 

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