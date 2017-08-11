قطر لا تستجيب

المصدر:
  • عبد الفتاح السيسي - الرئيس المصري
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مصر تدعم المساعي الكويتية لتعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية.

 

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