مكابرة في الحقيقة

المصدر:
  • سليمان المزروعي - سفير الإمارات في بريطانيا
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لا يبدو أن قطر سوف تصغي لصوت الحكمة والرشد لأنها مكابرة في الحقيقة.

 

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