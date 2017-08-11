لا يبدو أن قطر سوف تصغي لصوت الحكمة والرشد لأنها مكابرة في الحقيقة.
لا يبدو أن قطر سوف تصغي لصوت الحكمة والرشد لأنها مكابرة في الحقيقة.
«عيش وحرية وعدالة اجتماعية»، شعارات طالما ترددت في كل ميادين بلاد ما يسمى «الربيع العربي».
من الواضح أن اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إجراءات جديدة ضد الدوحة بات مسألة وقت فقط، مع استمرار تمسك الدوحة
السمعة الطيبة والذكرى العطرة هما نتاج تراكمي لمسيرة اﻹنسان في حياته، فبناء السمعة مسيرة تراكمية والهدم موقف واحد قد يهدم كل ما تم بناؤه..
أرسل وزير الخارجية الأميركية تيلرسون شخصين للوساطة، جنرالاً ودبلوماسياً، ولم يقل لنا ما هو شكل الوساطة ونوعها، ولكننا
«تبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لاستقرارهم..
يشغل استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان المقرر اجراؤه في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل الأوساط السياسية في العراق
ما تفعله قطر منذ اندلاع أزمتها، وعلى مدى أكثر من شهرين حتى الآن، وتماديها الفج في غيّها ونشوزها، وإطلاقها أجهزة إعلامها
في عام 1967 صدر كتاب «مجتمع الفُرْجَة» لمؤلفه الفرنسي غي ديبور Guy Debord. وهذا الكتاب ينظر إلى عالمنا اليوم من خلال ما
كنت اسأل خالي: يا خال، كيف تسلل اليهود إلى فلسطين بلادكم، وكيف تمكنوا من اقامة بيوت واشتروا أراض وبيارات وبالنهاية
أبهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمة الفرنسية، دون دعم من حزب سياسي راسخ، وأصبح بعمر 39 عاماً أصغر رئيس شهدته