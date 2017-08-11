تتراجع عن العناد والمكابرة

المصدر:
  • أمل القبيسي - رئيسة المجلس الوطني الاتحادي
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الدول المقاطعة لقطر منحتها الفرصة تلو الأخرى كي تتراجع عن العناد والمكابرة.

 

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