المشكلة في قطر تكمن في أن الحكومة هي التي تموّل الإرهاب وليس أفراد.
المشكلة في قطر تكمن في أن الحكومة هي التي تموّل الإرهاب وليس أفراد.
الوثائق التي سربتها قناة سي إن إن الأميركية تكشف حقيقة قطر على أنها دولة مراوغة ومماطلة وتنقصها المصداقية، في عدم التزامها بما جاء في اتفاقية الرياض عام2013،
لا يختلف اثنان على مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على المستويين الإقليمي والعالمي، وخاصة على الصعيدين العربي والإسلامي..
«تبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لاستقرارهم..
ما تفعله قطر منذ اندلاع أزمتها، وعلى مدى أكثر من شهرين حتى الآن، وتماديها الفج في غيّها ونشوزها، وإطلاقها أجهزة إعلامها
في عام 1967 صدر كتاب «مجتمع الفُرْجَة» لمؤلفه الفرنسي غي ديبور Guy Debord. وهذا الكتاب ينظر إلى عالمنا اليوم من خلال ما
سُئِل سقراط: «لماذا تم اختيارك أحكم حكماء اليونان؟»، فقال: «ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعترف بأنه لا يعرف». والمتأمل
أرسل وزير الخارجية الأميركية تيلرسون شخصين للوساطة، جنرالاً ودبلوماسياً، ولم يقل لنا ما هو شكل الوساطة ونوعها، ولكننا
يشهد العالم في هذه الفترة تحركاً كبيراً مشتركاً بين موسكو وواشنطن في الملف السوري من جهة، وبين واشنطن وبكين في ملف
السمعة الطيبة والذكرى العطرة هما نتاج تراكمي لمسيرة اﻹنسان في حياته، فبناء السمعة مسيرة تراكمية والهدم موقف واحد قد يهدم كل ما تم بناؤه..
تنحدر الدبلوماسية القطرية بشكل متسارع، لأن الذين يحركونها تحكمهم الأحقاد والرغبة في الثأر والانتقام، وليس الرغبة في الوصول إلى تسوية منطقية مع جوار قطر التاريخي.