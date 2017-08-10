الحكومة هي التي تموّل الإرهاب

المصدر:
  • خالد بن سلمان - سفير السعودية في واشنطن
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المشكلة في قطر تكمن في أن الحكومة هي التي تموّل الإرهاب وليس أفراد.

 

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