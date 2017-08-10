قطر تتمادى في عنادها

المصدر:
  • عبد الفتاح السيسي - الرئيس المصري
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على قطر أن تستجيب لمطالب مصر والدول الخليجية الثلاث.

 

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