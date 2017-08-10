قطر تتمادى في عنادها

هل تذكرون "حجاربي ،" النسخة المسلمة والمحجبة لدمية "باربي" الأميركية، التي أطلقتها عالمة الطب النيجيرية حنيفة آدم؟ بعد "حجاربي" التي حققت نجاحاً كبيراً في عالم الدمى،انضمت مؤخراً دمية "جنة" إلى "مجتمع" الدمى من هذا النوع، لتظهر باللباس الإسلامي المحتشم، وتتلو آيات من القرآن الكريم.