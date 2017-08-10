لم نتعدَّ على سيادة قطر

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير الخارجية البحريني
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اتخذنا إجراءات لحماية أنفسنا ولم نتعدَّ على سيادة قطر وحدودها ولا على شعبها.

 

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