عناد قطر وأكاذيبها

المصدر:
  • أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
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الإمارات ومحمد بن زايد يمثلان توجهاً في المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.

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