عناد قطر وأكاذيبها

الإمارات ومحمد بن زايد يمثلان توجهاً في المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.
الإمارات ومحمد بن زايد يمثلان توجهاً في المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.
لا يختلف اثنان على مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على المستويين الإقليمي والعالمي، وخاصة على الصعيدين العربي والإسلامي..
«تبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لاستقرارهم..
المتعارف عليه علمياً برأي علماء «علم الإدارة» أن إدارة الأزمات هي: كيفية التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية والإدارية المختلفة..
وساطة جديدة، ماذا ننتظر منها؟ من أراد الإجابة فليبحث عن «بلورة سحرية» يجلس خلفها دجال يدعي معرفة الغيب وأسراره، أو يسأل عن..
لا يعبر التطاول الذي يمارسه حكام قطر عبر إعلامهم الذي ينفقون عليه المليارات بدلاً من إنفاقها على شعبهم، وعبر الحشد
السمعة الطيبة والذكرى العطرة هما نتاج تراكمي لمسيرة اﻹنسان في حياته، فبناء السمعة مسيرة تراكمية والهدم موقف واحد قد يهدم كل ما تم بناؤه..
يقال إن للإنسان العادي عدة شخصيات وكأنه مزدوج في سلوكه وخاصة مع أقرب الناس له، ومن هنا فإن للسفر العديد من الفوائد وربما..
كثرت القلاع بأحجامها المختلفة في إنجلترا عبر تاريخها السالف، بين الأضخم والأجمل والأشهر، والشاهد أن لكل منها تاريخًا يُحكى..
كل صفقات قطر أصبحت محل شك، العقارات والأسهم والبنوك والشركات الكبرى التي تملكت نسباً فيها، وبدأت تلوح في الأفق الفضيحة الكبرى..
كانت مفارقة مدهشة أن أكتب مقالاً عن «فينوس وسيرينا وليامز» يعتبر حياتهما نموذجاً ملهماً لكفاح المرأة السوداء في أميركا، فتكتب..