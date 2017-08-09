دعم قطر لحركة طالبان

المصدر:
  • مشاري الحربي القائم بالأعمال السعودي في كابول
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لدينا أدلة على دعم قطر لحركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية.

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