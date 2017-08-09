لدينا أدلة على دعم قطر لحركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية.
لدينا أدلة على دعم قطر لحركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية.
الوثائق التي سربتها قناة سي إن إن الأميركية تكشف حقيقة قطر على أنها دولة مراوغة ومماطلة وتنقصها المصداقية، في عدم التزامها بما جاء في اتفاقية الرياض عام2013،
لا يختلف اثنان على مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على المستويين الإقليمي والعالمي، وخاصة على الصعيدين العربي والإسلامي..
إذا نظرنا إلى الدين، أي دين، من زاوية إنسانية وبعيون بشرية غير تعصبية فإننا سنحرر الدين من كل مظهر تعصبي خلعه بعض السياسيين..
البيان الختامي الصادر عن قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في تركيا، يعكس مواقف دولية أكثر موضوعية وعملية في مكافحة ظاهرة
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا
منذ نشأة تنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي وعلاقته بإسرائيل تثير كثيراً من التساؤلات في ظل الحقيقة المعروفة أن التنظيم..
السمعة الطيبة والذكرى العطرة هما نتاج تراكمي لمسيرة اﻹنسان في حياته، فبناء السمعة مسيرة تراكمية والهدم موقف واحد قد يهدم كل ما تم بناؤه..
كل صفقات قطر أصبحت محل شك، العقارات والأسهم والبنوك والشركات الكبرى التي تملكت نسباً فيها، وبدأت تلوح في الأفق الفضيحة الكبرى..
تنقل كتب التاريخ أنّ مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميّة جلس يوماً وقد حار فيما صار إليه أمر دولته وقد أحاطت بها جيوش أبي
يقول الملاح أحمد بن ماجد في كتابه الفوائد: «إياكم وفساد القياس»، ويمضي بالقياس في كل فصل من كتابه، ليفضي به شرحاً وتفسيراً..