قطر ما زالت مصرة

المصدر:
  • أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي
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قطر ما زالت مصرة على السياسات والمواقف والممارسات التي تسببت بالأزمة.

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