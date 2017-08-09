رفع الإعلانات على السيارات

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
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قطر لن يفيدها رفع الإعلانات على السيارات ولا التوجه إلى الدول الكبرى.

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