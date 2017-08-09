قطر لن يفيدها رفع الإعلانات على السيارات ولا التوجه إلى الدول الكبرى.
قطر لن يفيدها رفع الإعلانات على السيارات ولا التوجه إلى الدول الكبرى.
الوثائق التي سربتها قناة سي إن إن الأميركية تكشف حقيقة قطر على أنها دولة مراوغة ومماطلة وتنقصها المصداقية، في عدم التزامها بما جاء في اتفاقية الرياض عام2013،
«تبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لاستقرارهم..
لا يختلف اثنان على مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على المستويين الإقليمي والعالمي، وخاصة على الصعيدين العربي والإسلامي..
كل صفقات قطر أصبحت محل شك، العقارات والأسهم والبنوك والشركات الكبرى التي تملكت نسباً فيها، وبدأت تلوح في الأفق الفضيحة الكبرى..
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا
تنقل كتب التاريخ أنّ مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميّة جلس يوماً وقد حار فيما صار إليه أمر دولته وقد أحاطت بها جيوش أبي
منذ نشأة تنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي وعلاقته بإسرائيل تثير كثيراً من التساؤلات في ظل الحقيقة المعروفة أن التنظيم..
السمعة الطيبة والذكرى العطرة هما نتاج تراكمي لمسيرة اﻹنسان في حياته، فبناء السمعة مسيرة تراكمية والهدم موقف واحد قد يهدم كل ما تم بناؤه..
تنحدر الدبلوماسية القطرية بشكل متسارع، لأن الذين يحركونها تحكمهم الأحقاد والرغبة في الثأر والانتقام، وليس الرغبة في الوصول إلى تسوية منطقية مع جوار قطر التاريخي.
البيان الختامي الصادر عن قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في تركيا، يعكس مواقف دولية أكثر موضوعية وعملية في مكافحة ظاهرة