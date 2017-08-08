محاولة قطر الهروب من مطالبات وقف دعم الإرهاب لن تحقق أي شيء.
الوثائق التي سربتها قناة سي إن إن الأميركية تكشف حقيقة قطر على أنها دولة مراوغة ومماطلة وتنقصها المصداقية، في عدم التزامها بما جاء في اتفاقية الرياض عام2013،
لا يختلف اثنان على مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على المستويين الإقليمي والعالمي، وخاصة على الصعيدين العربي والإسلامي..
«تبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لاستقرارهم..
كل صفقات قطر أصبحت محل شك، العقارات والأسهم والبنوك والشركات الكبرى التي تملكت نسباً فيها، وبدأت تلوح في الأفق الفضيحة الكبرى..
إذا نظرنا إلى الدين، أي دين، من زاوية إنسانية وبعيون بشرية غير تعصبية فإننا سنحرر الدين من كل مظهر تعصبي خلعه بعض السياسيين..
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا
البيان الختامي الصادر عن قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في تركيا، يعكس مواقف دولية أكثر موضوعية وعملية في مكافحة ظاهرة
أطلقوا عليها في البداية «الفوضى الخلاقة»، روّجوا أنها بداية الديمقراطية، وإذا بها بداية النهاية. قالوا إنها «الحرية»
في «أوبريت» سعد يا وطن الذي أقيم الثلاثاء الماضي على أرض المعارض في أبوظبي ضمن احتفالات الدولة، والذي كان الأضخم على
هل تعلم أنه له حساب في البنك اليوم ! وهل عرفت أنه يبني فندقا من الطراز الفاخر جداً بجوار الحرم المدني اليوم!! وهل تعلم أن