وقف دعم الإرهاب

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
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محاولة قطر الهروب من مطالبات وقف دعم الإرهاب لن تحقق أي شيء.

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