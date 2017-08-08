أزمة قطر مستمرة

المصدر:
  • أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
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الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب تعمل من أجل حفظ الأمن والاستقرار العربي.

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