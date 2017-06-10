تمنح المشتبه بهم حصانة

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير الخارجية الروسي
التاريخ:

حذرنا مراراً من أن حقوق الإنسان لايجوز أن تمنح المشتبه بهم حصانة.

 

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