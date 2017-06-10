تغييرات بشأن التعامل مع الإرهاب

لابد من إعادة النظر في كل الثغرات القانونية التي يستفيد منها الإرهاب.
لابد من إعادة النظر في كل الثغرات القانونية التي يستفيد منها الإرهاب.
كثيرون ممن قرأوا الاستبيان الذي نشر في جريدة "الإمارات اليوم" يوم 24/02/2013، والذي أعده مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية
انطلقت عاصفة الحزم المباركة لدعم الشرعية في اليمن، والعصف بمخططات إيران التخريبية في المنطقة، والدفاع عن أمن واستقرار دول الخليج.
قدر العرب، تاريخياً، أن يواجهوا نوعين من الأخطار، الاحتلالات، والأطماع الإقليمية، وقد أثبتت الأيام، قدرة العرب عموماً .
وقع وزير خارجية قطر في شر تصريحاته، فالوزير الذي يتحدث مكابراً أن لا وصاية على القرار القطري، وأن الدوحة لن تستسلم، ولا تسمح بتدخل أحد في سياسات بلاده الخارجية،
تندفع قطر بشكل واضح باتجاه الحضن الإيراني، وبدلاً من سعيها إلى التفاهم مع دول الخليج العربي، وعواصم العالم الكبرى التي أبرقت برسائل حادة إلى الدوحة، لا تجد قطر إلا طهران «ملاذاً آمناً» لها.
المشهد يعبر عن نفسه، أراد «الملالي» أن يرتجلوا فصلاً جديداً ضمن مسرحيتهم الهزلية فأضافوا إليها مشهداً درامياً ملطخاً بالدم.
يقوم الذهن البشري، لضرورات التمييز العملية والفهم بتصنيف الأشياء والجماعات إلى أنواع، بحسب الصفة الأساسية المشتركة لهذه المجموعة أو تلك.
في حياة كل الأمم لحظات حرجة، يتوقف على التعامل معها بحكمة مستقبلها، وعما إذا كانت سوف تسير في طريق التقدم والرفعة، أو أنها سوف تواجه أزمات مستعصية.
الإرهاب الذي أسهمت إيران بتغذيته وصنعه، في كل مكان، من سوريا والعراق، وصولاً إلى اليمن ومواقع أخرى، يضرب في إيران ذاتها.
نتواصل للعام السابع على التوالي، ونتناول هذه المرة عملاً توثيقياً آخر بالكلمة والصورة، فالذكريات تعني الكثير لكل إنسان.