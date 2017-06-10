تغييرات بشأن التعامل مع الإرهاب

المصدر:
  • مانويل ماكرون - الرئيس الفرنسي.
التاريخ:

لابد من إعادة النظر في كل الثغرات القانونية التي يستفيد منها الإرهاب.

 

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