الإرهاب

المصدر:
  • أنغيلا ميركل - المستشارة الألمانية
التاريخ:

لم يعد ممكناً الصبر إزاء الإرهاب بالطريقة ذاتها ولا بد من حلول جديدة.

 

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