لا بد من الحزم

المصدر:
  • تيريزا ماي - رئيسة الحكومة البريطانية
التاريخ:

لا بد من الحزم مع الجهات والدول التي ترعى الإرهاب وتموله بطرق مختلفة.

 

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