تصعيد عالمي ضد الإرهاب

المصدر:
  • دونالد ترامب- الرئيس الأميركي
التاريخ:

هذا العام سيشهد العالم معالجة مختلفة للإرهاب من أجل إنهاء كل ظواهره.

 

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