تصعيد عالمي ضد الإرهاب

هذا العام سيشهد العالم معالجة مختلفة للإرهاب من أجل إنهاء كل ظواهره.
هذا العام سيشهد العالم معالجة مختلفة للإرهاب من أجل إنهاء كل ظواهره.
انطلقت عاصفة الحزم المباركة لدعم الشرعية في اليمن، والعصف بمخططات إيران التخريبية في المنطقة، والدفاع عن أمن واستقرار دول الخليج.
ما أكثر الأحاديث والروايات والتفاعلات التي تدور حول مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «الفيس بوك»، بسبب تأثيره المباشر في الحياة الاجتماعية على جميع الصعد.
تندفع قطر بشكل واضح باتجاه الحضن الإيراني، وبدلاً من سعيها إلى التفاهم مع دول الخليج العربي، وعواصم العالم الكبرى التي أبرقت برسائل حادة إلى الدوحة، لا تجد قطر إلا طهران «ملاذاً آمناً» لها.
نتواصل للعام السابع على التوالي، ونتناول هذه المرة عملاً توثيقياً آخر بالكلمة والصورة، فالذكريات تعني الكثير لكل إنسان، وتبقى عالقة بالأذهان على مر السنين.
الإرهاب الذي أسهمت إيران بتغذيته وصنعه، في كل مكان، من سوريا والعراق، وصولاً إلى اليمن ومواقع أخرى، يضرب في إيران ذاتها.
المشهد يعبر عن نفسه، أراد «الملالي» أن يرتجلوا فصلاً جديداً ضمن مسرحيتهم الهزلية فأضافوا إليها مشهداً درامياً ملطخاً بالدم.
في حياة كل الأمم لحظات حرجة، يتوقف على التعامل معها بحكمة مستقبلها، وعما إذا كانت سوف تسير في طريق التقدم والرفعة، أو أنها سوف تواجه أزمات مستعصية.
رغم الكلام الكثير الذي عادة ما يثار حول حرية القارئ والتصدي لسلطة الرقيب العربي، وترك القارئ يقرأ ويختار مهما كانت درجات الابتذال وتدني الذائقة في بعض النصوص.
بات واضحاً أن الموقف من قطر، وممارساتها، موقفاً عالمياً، وهذا الموقف يفرض على الدوحة، أن تعيد النظر في سياساتها، بعد أن تم تعريفها عربياً ودولياً.
قطر دولة عربية خليجية شقيقة، تربطنا بأهلها وشائج دم وقربى ونسب، ويجمعنا تاريخ مشترك، لا نستطيع نحن ولا الشعب القطري