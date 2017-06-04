حرب نووية

المصدر:
  • كم جونغ أون - رئيس كوريا الشمالية
التاريخ:

إدارة دونالد ترامب تدفع نحو حرب نووية تجعل أميركا رماداً.

 

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