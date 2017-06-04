في الأساطير القديمة، يحكى أن أحد الجنود الكرواتيين كان مصاباً في إحدى الحروب وعطشاً، فطلب من فتاة أن تغرف له الماء من بحيرة بساحة «بان جيلاسيك» بقوله لها: «زغرابي» أي «إغرفي».