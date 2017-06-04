لابد من الوصول إلى حل لإنهاء التصعيد بين أميركا وكوريا الشمالية.
لابد من الوصول إلى حل لإنهاء التصعيد بين أميركا وكوريا الشمالية.
سأل أبوجعفر المنصور، أحد حكماء بني أمية، عن سبب زوال دولتهم، فقال: «أمورٌ كبيرة أوليناها للصغار، وأمور صغيرة أوليناها
لقد استطاع مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يرسخ قيم الود والتسامح والعطاء.
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
نتواصل للعام السابع على التوالي، ونتناول هذه المرة عملاً توثيقياً آخر بالكلمة والصورة، فالذكريات تعني الكثير لكل إنسان.
أود أن أشارككم اليوم قصة عشتها مع ابنتي الجليلة ذات الثمانية أعوام، وتبدأ تفاصيلها عندما وجدتها يوماً تعمل على انجاز
تواصل إيران سياساتها في المنطقة العربية، في سياقات تصدير الفوضى الدموية، دون أن تتوقف عند كل الدعوات للتراجع عن
انطلاقاً من مشيئتي الحرة وتأكيداً لحبي لغتي العربية وشعوراً بمسؤوليتي التي اخترتها بكامل إرادتي تجاه مسألة الحرية عربياً أُعلن أني عربي.
يؤكد لنا القرآن وسائر الكتب أن كل أصحاب الديانات يصومون، ولسنا نحن فقط من يصوم على كوكب الأرض، وبنص القرآن »يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
قطر دولة خليجية شقيقة، ذات علاقات تاريخية مع أشقائها، وشعبها متصل بشعوب المنطقة دماً ونسباً وتلاحماً وعاداتٍ وتقاليدَ وقيماً.
كتب أحد الأصدقاء تعليقاً على مقال لي كتبته منذ مدة حول الرهاب أو الفوبيا، كأحد أشكال الخوف المرضي، والذي يعاني منه كثير