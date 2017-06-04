الوصول إلى حل

المصدر:
  • انطونيو غوتيرس - الأمين العام للأمم المتحدة
التاريخ:

لابد من الوصول إلى حل لإنهاء التصعيد بين أميركا وكوريا الشمالية.

 

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon