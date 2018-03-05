إمارات الثقافة والإبداع

تبدي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بالثقافة والحركة الثقافية، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشاريع العملاقة التي تطلقها محلياً وعربياً وعالمياً، وها هي مبادرات القراءة والترجمة وغيرها تجذب المشاركين فيها من مختلف البلدان العربية من المحيط إلى الخليج، كما تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً وتقديراً لائقاً للإبداع بشكل عام وخاصة للأفكار المبدعة لشباب الإمارات الذين أثبتوا جدارتهم في القيام بمهام ومسؤوليات كبيرة ساهمت في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء زيارته مقر مهرجان «دبي كانفس» للرسم الثلاثي الأبعاد، الذي يقدم أعمالاً جمعت أكبر فناني العالم، وعدداً كبيراً من المواهب الإماراتية المتميزة، حيث أكد سموه أن شباب الإمارات ماضون في تعزيز مسيرة التنمية الثقافية في دولتنا بخطى ثابتة، عبر مجموعة من الإنجازات تحظى باحترام وتقدير مثقفين ومبدعين بارزين من شرق العالم وغربه، وذلك لما وجدوه في دولتنا من إعلاء لقيمة الإبداع وتشجيع للمبدعين وحفاوة بإبداعاتهم التي يشاركون بها في تطوير المجتمع بفكر خلّاق ومبتكر.

دولة الإمارات التي يقوم نهجها على الود والتسامح والسلام والتعايش كجوهر للحياة وأساساً لاستمرارها وحافزأً لتطورها تشجع قيادتها الرشيدة الإبداع في التعبير عن هذا النهج وهذه القيم والتوجهات، وتفتح المجال أمام كل المبدعين من كل أنحاء العالم ليكونوا شركاء في مسيرتها نحو المستقبل.